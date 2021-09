Adani non ha dubbi: «Sarri allenatore perfetto per Zaccagni»

Lele Adani commenta il calciomercato fatto dalle italiane: commenti positivi sull’arrivo di Zaccagni alla Lazio: perfetto con Sarri

Lele Adani, intervistato dalla Gazzetta dello Sport all’indomani della chiusura del mercato, ha parlato in questi termini dell’arrivo di Zaccagni alla Lazio e più in generale del mercato del club biancoceleste, in linea secondo lui con le idee di calcio di Sarri:

«Zaccagni? Calciatore che arriva nel posto giusto, con l’allenatore giusto, all’età giusta. La Lazio ha fatto un mercato funzionale al suo tecnico: scelta corretta».