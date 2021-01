Lucas Leiva, squalificato in Coppa Italia, non si ferma: il centrocampista continua ad allenarsi a Formello – FOTO

Questa sera la Lazio scenderà in campo contro il Parma. Nella lista dei giocatori a disposizione di Inzaghi non c’è Lucas Leiva, squalificato. Il centrocampista però non si ferma a continua ad allenarsi.

Come ha mostrato lui stesso sui social, mentre la squadra attende la gara di questa sera, lui si allena in palestra a Formello per una sessione individuale.