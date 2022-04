Il centrocampista biancoceleste Lucas Leiva ha commentato la sconfitta contro il Milan

Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, attraverso i propri social ha commentato la sconfitta casalinga per 2-1 contro il Milan.

IL POST – «Sconfitta difficile da accettare però dobbiamo rimanere uniti. Mancano 4 partite per lottare per un posto in Europa. Laziale non molla mai».