Leiva saluta Roma: «Che emozione tornare in questa città unica!»

Dopo alcuni giorni passati nella Capitale è tempo per Lucas Leiva di tornare in Brasile: il post dell’ex biancoceleste

Lucas Leiva ha passato qualche giorno a Roma, ritrovando vecchi amici (Felipe Anderson) e riscoprendo le bellezze della città che l’ha coccolato per cinque anni. Il centrocampista ora farà ritorno in Brasile, non prima di aver dato un ultimo saluto alla Città Eterna.

POST – «Tornare a Roma per incontrare amici e visitare ancora una volta questa città che è UNICA. Tempo di tornare a casa!! Arrivederci Roma».