Lucas Leiva: «Un piacere tornare a casa, la Lazio può battere chiunque»

Lucas Leiva è intervenuto in esclusiva a Lazio Style Radio. Le sue dichiarazioni:

FELIPE ANDERSON – «È sempre un piacere tornare a Formello, è stata casa mia per cinque anni, ho lasciato tanti amici qui. La Lazio sta disputando un ottimo campionato, se recupererà tutti gli indisponibili farà un grande finale di stagione. Felipe Anderson sta facendo bene, quest’anno più del precedente, la fiducia di mister Sarri lo aiuta a crescere. Giocare nella squadra del cuore è importante, è successo anche a me stesso quest’anno tornando al Gremio. Cataldi Danilo rappresenta proprio questo, mette sempre quel qualcosa in più».

MARCOS ANTONIO – «Marcos Antonio è un ragazzo giovane, l’ambiente biancoceleste è esigente. Ha caratteristiche diverse rispetto a me ma non serve fare paragoni, deve continuare a lavorare con tranquillità, sarà un giocatore importante in futuro».

CAMPIONATO – «Il campionato è aperto, sono tutte lì. La Lazio può battere chiunque, abbiamo avuto qualche passo falso in Europa ma questa squadra ha tutte le carte in regola per arrivare in Champions League».

MONDIALE – «Sarà un Mondiale diverso e purtroppo tanti giocatori importanti non ci saranno per infortuni. Spero che il Brasile vinca perché è una nazionale sempre favorita. A livello difensivo sono fortissimi quindi speriamo che possa ottenere questo trofeo importante».

LEGAME CON LA LAZIO – «I miei figli sono legati alla Lazio e alla città di Roma. A mio figlio Pedro, quando ho detto che veniva ha Roma, ha pianto perché ha molti amici qui. Pedro è ancora innamorato della Lazio».