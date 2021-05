Leiva: «Ci dispiace per i tifosi, non si può perdere un derby così»

Leiva è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, al termine della gara dei biancocelesti contro la Roma: le sue parole

Leiva al termine della gara contro la Roma è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ecco le sue parole:

GARA – «Brucia perdere un derby, non è mai bello. Nel primo tempo abbiamo avuto il controllo, poi abbiamo preso un gol che nessuna squadra doveva concedere, mai in un derby. Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche occasione, con pazienza abbiamo provato, ma non siamo riusciti a segnare».

ANIMO – «Prendere un gol come il primo non può succedere, poi abbiamo concesso troppo ed è diventato difficile. Non è una questione mentale, ma con le squadre che aspettano dobbiamo imparare come giocare, perchè siamo fortissimi in mezzo e in ripartenza, ma quando ti chiudono così dobbiamo imparare a fare ancora. Mi dispiace per i tifosi, ma ora dobbiamo finire queste due gare. Poi vedremo a fine stagione che succederà, se il mister e gli altri rimangono».

CHAMPIONS – «Dispiace perchè abbiamo fatto benissimo il girone di ritorno, ma quello d’andata è costato la Champions e anche perdere il derby non è bello. Impariamo per essere più forti il prossimo anno. Contro il Verona e l’Udinese abbiamo perso punti che adesso ci mancano, ma abbiamo anche vinto tante gare all’ultimo».