Leiva, nostalgia degli ex compagni: «Mi mancate ragazzi» – VIDEO

Nostalgia di Lazio per Lucas Leiva, che sui social ha voluto salutare alcuni suoi ex compagni di squadra in biancoceleste

Nostalgia di Lazio per Lucas Leiva, che sui social ha voluto salutare alcuni suoi ex compagni di squadra in biancoceleste. Il tutto è avvenuto sul suo profilo Instagram.

«Mi mancate ragazzi», questo quanto scritto dal brasiliano, che ha salutato Reina, Patric, Luiz Felipe e Correa. Un bel tuffo nel passato da parte del centrocampista, ora al Gremio.