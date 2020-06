PAIDEIA Lazio, Lucas Leiva in clinica per controlli al ginocchio

Lazio, Lucas Leiva si è recato questo pomeriggio in clinica Paideia per gli ultimi controlli al ginocchio destro

Lucas Leiva, che si è operato al menischo ad inizio aprile, sta ritrovando la forma migliore. Già da qualche giorno, il centrocampista si è riaggregato al gruppo ed è ad un passo dalla completa guarigione.

Il brasiliano si è recato questo pomeriggio in clinica Paideia per gli ultimi controlli al ginocchio destro. Non è stato riscontrato nessun problema: Inzaghi, per il finale di stagione, ritroverà un giocatore fondamentale sia per esperienza che per qualità tecnico tattiche.