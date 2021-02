Leiva: «Siamo molto meglio di quelli di stasera. La sconfitta è di tutti»

Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ha parlato dopo la sconfitta del club contro il Bayern Monaco in Champions League

Ai microfoni di Mediaset, Lucas Leiva commenta la sconfitta della sua Lazio contro il Bayern Monaco.

LA GARA – «Era difficile vincere, ma in questo modo siamo dispiaciuti. Siamo molto meglio di quello che si è visto stasera. Abbiamo commesso errori che di solito non facciamo, dobbiamo andare avanti. Partite del genere a questo livello dobbiamo affrontarle in modo diverso».

MUSACCHIO – «Può succedere, non è stata sua la colpa della sconfitta. Poi abbiamo preso ancora tre gol quindi non è colpa sua. Ha fatto un errore individuale ma abbiamo perso tutti. Dobbiamo andare avanti».

Il centrocampista ha poi continuato ai microfoni di Lazio Style Radio: «Era difficile battere il Bayern e già lo sapevamo. Diciamo che abbiamo dato ai tedeschi una grossa mano, questa non è la Lazio che vogliamo. La sconfitta brucia, ma ne faremo tesoro.

ERRORI – Prima della partita abbiamo analizzato il Bayern. Giocatori come Lewandowski e Sanè rimangono sempre avanti e lo sapevamo. Eppure abbiamo fatto grossi errori, e così non si vince. Ma come ho già detto dobbiamo imparare, rialzare la testa e quando perderemo faremo comunque in modo di giocarcela.

CERTEZZE – Speriamo che questa sconfitta non mini le certezze accumulate. Serve intelligenza, dobbiamo capire che abbiamo giocato la peggior partita dell’anno, ma ricordarci di quello che abbiamo fatto. La parola d’ordine è ripartire da Bologna».