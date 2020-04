Lazio, Leiva torna in campo col pallone VIDEO

Il centrocampista della Lazio oggi si è allenato con il figlio nel suo campetto personale. Le riprese sono state messe su Instagram

Lucas Leiva sta sfruttando lo stop del campionato per riprendere la condizione fisica dopo l’intervento che ha subito al ginocchio.

Il brasiliano della Lazio sta rispondendo bene alle terapie ma senza pallone non sa stare e per questo allena il figlio nel campetto personale per farlo diventare un astro nascente del calcio. La sessione odierna è stata ripresa e poi postata su Instagram.