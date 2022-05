Leiva esulta per il Liverpool: «Parigi ci siamo!» – FOTO

Il centrocampista della Lazio Leiva ha esultato per il passaggio in finale di Champions League del Liverpool, sua ex squadra

Il Liverpool, dopo il 2-0 dell’andata ad Anfield, ha battuto il Villarreal anche in trasferta per 3-2 conquistando l’accesso alla finale dello stadio Saint-Denis di Parigi. I Reds attendono ora la vincente di Real Madrid-Manchester City.

E anche in casa Lazio si è esultato per l’approdo in finale del Liverpool. Sui social, infatti, il centrocampista biancoceleste Leiva, legatissimo al suo ex club, ha festeggiato per il successo scrivendo: «Parigi ci siamo!».