Leiva e l’allenamento coi giovani biancocelesti – FOTO

Lucas Leiva continua ad essere un grande punto di riferimento in allenamento nonostante le 35 primavere: le foto coi giovani biancocelesti

Lucas Leiva, dopo un inizio di stagione difficile, è tornato al centro della Lazio di Sarri. Nonostante un contratto in scadenza a fine stagione, il centrocampista continua ad essere da esempio per i giovani biancocelesti in allenamento: