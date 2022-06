Leiva al Gremio: gli auguri e i messaggi d’affetto dei suoi ex compagni – FOTO

Lucas Leiva è un nuovo giocatore del Gremio: tanti i messaggi d’auguri e d’affetto da parte dei suoi ex compagni

Oggi è arrivata l’ufficialità dell’approdo di Lucas Leiva al Gremio. Da quando è stata data la notizia, sui social è un tripudio di auguri e in bocca al lupo per l’ex Lazio che ritorna in Brasile a sparare le ultime cartucce della carriera.

Tanti i messaggi dei suoi ex compagni biancocelesti: il primo è stato Sergej Milinkovic Savic che in serbo gli ha scritto: “Coraggio Amico”, seguito a ruota da Thomas Strakosha, Luiz Felipe, Pepe Reina, Proto, Patric e Adam Marusic con un sentito “Buona fortuna fratello/Amico”.