Leiva è un giocatore del Gremio: «Sono tornato!» VIDEO

Leiva è un giocatore del Gremio. Il brasialiano, che ha salutato la Lazio solo un mese fa, è pronto per una nuova avventura

Lucas Leiva ha fatto ritorno al Gremio. La notizia non ha sorpreso i suoi tifosi: che il centrocampista sarebbe tornato alle origini per chiudere il cerchio era cosa nota. Adesso a comunicarlo ufficialmente è lo stesso giocatore che – su Instagram – ha pubblicato un video per (ri)presentarsi: