Legrottaglie: «Romagnoli? La Lazio per lui è perfetta...»

Le parole di Legrottaglie su Alessio Romagnoli. Ecco cosa ha detto sul giocatore della Lazio

Le parole dell’ex Juve, Nicola Legrottaglie a La Gazzetta dello Sport.

PAROLE– «Come lo valuto? Lo considero uno dei più forti in Italia nel suo ruolo. Alessio è molto affidabile, non a caso gioca sempre in squadre di blasone. La Lazio per lui è perfetta. Gioca nella sua città, nella sua squadra. Si sente amato, e si vede »