Legali Trentalange: «Nessun possibile commissariamento»

I legali del presidente dell’AIA, Alfredo Trentalange, hanno parlato a La Presse riguardo al possibile commissariamento. Le sue dichiarazioni:

«Non vi sono i presupposti per un commissariamento dell’AIA. I fatti unilateralmente ipotizzati dalla Procura non riguardano infatti l’Aia in generale ma soltanto le modalità di nomina dei membri del sistema di giustizia sportiva. Ora attendiamo comunicazioni riguardo l’audizione del nostro assistito e non sappiamo se sarà prima o dopo il consiglio federale del 19 dicembre, ma possiamo già esprimere un nostro parere in merito a quello di cui si parla, ovvero il commissariamento».