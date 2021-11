Scontro Lega Serie A – Sky: scelta la data per L’ultima udienza

Continua lo scontro che vede battersi in aula la Lega Serie A e Sky in merito alla sesta rata riguardante l’annata 2019-2020

Non si ferma la battaglia legale fra la Serie A e Sky, che si affacceranno nuovamente in tribunale per risolvere la diatriba in merito alla sesta rata legata alla stagione 2019/2020. In ballo ci sono 131 milioni di euro, una cifra che il colosso pay-tv si era inizialmente rifiutato di versare nelle casse della lega, salvo poi chiedere uno sconto dopo la rimodulazione del calendario dopo il lockdown.

Il Sole 24 ore riporta che la data scelta per quest’ultima udienza è fissata per il 13 dicembre 2022, al Tribunale di Milano, con quest’ultimo che aveva già ordinato a Sky di versare la cifra suddetta lo scorso Febbraio.