Lega Serie A, messaggio al personale sanitario: «Torniamo grazie a voi»

Lega Serie A, il ringraziamento per tutto il personale sanitario in vista della ripresa del calcio: il post su Instagram

Il calcio torna a riempire le giornate dei cittadini italiani. Finalmente i campi d’Italia saranno di nuovo calpestati, i tifosi ricominceranno ad emozionarsi – seppure davanti ad un televisore – la normalità ad essere protagonista delle nostre vite. Ma quanto successo non sarà mai dimenticato e la Lega Serie A ha voluto esprimere parole di ringraziamento per chi, in queste durissime settimane, si è messo in prima linea a combattere: il personale sanitario. Ecco allora il messaggio sul profilo Instagram:

«Torniamo a sognare, a giocare, a tifare. Torniamo in campo. Torniamo. Grazie voi».