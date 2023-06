Lega Serie A, presentazione nuovo pallone per la prossima stagione: ecco i testimonial -VIDEO

Per presentare il nuovo pallone Orbita Serie A, il Global Sports Brand ha realizzato la campagna “PLAY IT LIKE”. I due protagonisti sono due campioni PUMA, ovvero Alessandro Bastoni e Olivier Giroud. Il pallone da gioco PUMA Orbita Serie A 2023/24 sarà disponibile, a partire dal 14 giugno, su PUMA.com e presso selezionati retailer. Di seguito il video pubblicato sui social dello spot:

Play it like the greats 🌟

Il nuovo PUMA ORBITA.

Ecco il nuovo pallone ufficiale della #SerieATIM 2023/2024. @pumafootball #PUMAOrbita pic.twitter.com/XA7LG7Ezwf

— Lega Serie A (@SerieA) June 14, 2023