Lega Serie A, lite De Laurentiis-Lotito: sette club lasciano l’assemblea. La situazione

Assemblea Lega Serie A, lite tra De Laurentiis e Lotito. Il patron azzurro ha accusato il collega di fare politica in Via Rossellini

Pomeriggio movimentato, ieri, in Via Rossellini. Ad accendere gli animi durante l’assemblea di Lega Serie A è stato il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, innervosito dai continui ritardi dei colleghi: nonostante l’avvio della discussione fosse previsto per le 14.15, alle 15 passate i lavori non erano ancora iniziati.

Come riporta il Corriere dello Sport, il presidente partenopeo avrebbe così sbottato ammonendo i presenti, soprattutto Claudio Lotito, accusato di far politica dentro Via Rossellini. Nel mirino di ADL anche il numero uno della Serie A Casini, colpevole di seguire troppo il collega biancoceleste. De Laurentiis, lasciando l’assemblea, avrebbe così creato un clima ostile per una riunione convincendo i rappresentanti di altri cinque club (Juventus, Inter, Milan, Roma, Fiorentina e Monza) a fare lo stesso.