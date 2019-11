Lega Serie A e Lega B, in campo per Venezia: l’iniziativa

La Lega Serie A e la Lega B sostengono Venezia. L’iniziativa è promossa per supportare la raccolta fondi della Protezione Civile

Lega Serie A e Lega B a sostegno di Venezia. L’iniziativa promossa è volta a supportare la raccolta fondi, promossa dalla Protezione Civile, tramite la donazione di due euro inviando un sms o effettuando una chiamata da rete fissa al numero 45500.

Si legge, inoltre, sul sito ufficiale della Lega: «Le due Leghe si impegneranno poi nella realizzazione di un progetto a sostegno della comunità lagunare, o di ripristino di un bene artistico, sportivo o sociale danneggiato, in accordo con le istituzioni locali.

In occasione della 13ª e 14ª Giornata di Serie A TIM e Serie BKT, la raccolta fondi per la città di Venezia sarà promossa in tutti gli stadi attraverso i led a bordocampo, le grafiche sui maxischermi e la lettura di un messaggio da parte dello speaker.

Il numero solidale 45500 è stato attivato dal Dipartimento della Protezione Civile, grazie al protocollo con gli operatori di telefonia fissa e mobile. Dal 15 novembre, e per la durata di 30 giorni, è possibile donare due euro inviando un sms solidale o effettuando una chiamata da rete fissa al 45500.

I fondi raccolti saranno trasferiti dagli operatori, senza alcun ricarico, al Dipartimento della Protezione Civile. La destinazione dei fondi raccolti sarà successivamente valutata dal Comitato dei Garanti appositamente istituito».