Lega Serie A, domani l’elezione del presidente: c’è l’opzione Montezemolo

Lega Serie A: domani la votazione per l’elezione del Presidente. Ezio Simonelli in testa, ma spunta l’opzione Luca Cordero di Montezemolo

Domani i presidenti dei club di Serie A si troveranno per l’elezione del nuovo presidente della Lega. Dieci giorni dopo l’ultima elezione, in cui il candidato Ezio Simonelli aveva raggiunto 13 voti, uno in meno di quelli necessari per il quorum.

Nonostante rimanga come nome in pole position – Simonelli piace a Inter, Juventus, Atalanta, Roma e Milan – c’è il problema della possibile incandidabilità, visti suoi ruoli nei collegi sindacali di Mediaset, Fininvest e Mondadori, tutti legati al Monza. In particolare, come riportato da Calcio & Finanza, il fronte Pro Simonelli punta a togliere potere al presidente della Lazio Lotito e che nell’ultima sessione di voto il tema sia venuto fuori con forza, con Marotta e Scaroni che hanno detto chiaramente che sono ormai pochi i club disposti a sopportare la sua gestione.

Il numero uno biancoceleste allora, come riportato da la Gazzetta dello Sport, ha fatto il nome di il nome di Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente di Ferrari e Juventus. La speranza di Lotito è che il peso della candidatura, se accettata dal diretto interessato, possa convincere alcuni club a cambiare fronte.