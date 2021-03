Continua a tenere banco il nodo diritti tv, con DAZN in vantaggio. La Lega Serie A convoca un’assemblea d’urgenza per giovedì

Non c’è ancora un accordo per i diritti tv riguardanti il triennio 2021-2024. Per ovviare al problema, la Lega Serie A ha convocato un’assemblea d’urgenza per giovedì mattina.

Il tema del giorno è un aggiornamento sulle trattative con i broadcaster. Al momento è in vantaggio DAZN, con 11 voti favorevoli a fronte dei 14 necessari.