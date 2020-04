Lega Pro, Ghirelli: «Serie A fa bene a spingere per la ripresa»

Lega Pro, le parole del presidente Ghirelli in merito alla ripresa del campionato di Serie A e alla possibilità di finire la stagione

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è intervenuto in diretta su Juventusnews24.com. Ecco le sue parole su una possibile ripresa della Serie A.

«Siamo fermi nei gironi A e B dal 21 di febbraio. Ci eravamo fermati perché avevamo avuto la percezione della situazione. Speravo, come mi avevano detto, di essere stato avventato. Il Paese avrebbe sofferto meno e avrei accettato un’accusa. A marzo abbiamo poi chiuso anche il Girone C. Se mi chiedessero quando tornare? Direi ieri. C’è la voglia di dare spazio a qualche ora di diversità rispetto a questa cappa. Offrire un po’ di svago a chi soffre. Se poi vado a vedere il complesso dei campionati c’è una differenza. Credo che la Juve e le altre squadre di Serie A facciano bene a spingere per la ripresa».