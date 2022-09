Lega Pro e l’idea di giocare di mattina: arrivano i primi dubbi

La Lega Pro sta studiando l’ipotesi di giocare alla mattina per il caro energia. Il presidente della Viterbese ha espresso dei dubbi

La Lega Pro sta lavorando a trovare delle soluzioni per scongiurare il caro energia. Una delle soluzioni proposte è quella di giocare le partite la mattina. L’opzione ha sollevato alcuni dubbi, tra cui quelli del presidente della Viterbese che ha risposto alla proposta di Ghirelli. Le sue parole a Il Messaggero:

«Credo che verrebbero ancora meno spettatori, poi a Viterbo in pieno inverno la mattina spesso è freddo, non credo sia una buona soluzione. Giocare una partita in notturna costa in media dai mille ai 1.500 euro solo di energia elettrica. Se poi aggiungiamo le spese per Croce Rossa, Vigili del fuoco, vigilanza, pulizie eccetera siamo tra i 4 e i 5 mila euro a partita».