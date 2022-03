Lega Nazionale Dilettanti: Abete eletto presidente: «Grande orgoglio»

Lega Nazionale Dilettanti: Giancarlo Abete è il nuovo presidente. Le prime dichiarazioni: «Unità e democrazia nella Lega»

La Lega Nazionale Dilettanti ha finalmente un presidente. Dopo 5 mesi di commissariamento dovuto alle dimissioni di Cosimo Sibilia, è stato nominato Giancarlo Abete. Ecco le parole dell’ex presidente della FIGC.

ABETE – «Essere qui per me è motivo di orgoglio. Ringrazio chi mi ha designato. Per me è un nuovo impegno, cercherò di onorarlo partendo da due concetti: l’unità del modo di stare insieme e la massima democrazia, con il venir meno della logica del diritto di veto. Vogliamo dare le risposte richieste dai tesserati con umiltà, orgoglio ed emozione»