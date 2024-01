Ledesma: «Sono innamorato della Lazio e quella volta che andai fuori rosa...»

Ledesma, l’ex biancoceleste rilascia una bella intervista dove torna a parlare della Lazio soffermandosi sulla squadra di oggi

Ai microfoni dei canali ufficiali della serie A, Ledesma ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Lazio parlando del passato ossia di quando ci giocava lui, e la squadra del presente

LAZIO – Nella Lazio hanno giocato gli argentini più forti del centrocampo, ma non mi metto in mezzo a loro che erano oltre. Trovare quei giocatori che vedevo da piccolo era un sogno realizzato, l’idea era di diventare un giocatore importante per la Lazio. Mi sono innamorato della storia della Lazio. Dieci anni sono tanto. Nel momento peggiore, quando sono finito fuori rosa, il tifoso si è fatto sentire di più

LA LAZIO OGGI – Ai miei tempi ero io il regista. Oggi per 10 minuti il regista è Provedel, poi Romagnoli, poi Luis Alberto e poi Felipe Anderson. La Lazio fa tre competizioni e non ha i ricambi che hanno le altre