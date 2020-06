Ledesma: «Non ci si può più nascondere, la Lazio lotta per il titolo»

Ledesma, l’ex capitano della Lazio ha detto la sua in merito alla ripresa del campionato e alla lotta scudetto

L’ex capitano della Lazio Cristian Ledesma è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole in merito alla ripresa del campionato.

«Sono padre di due figli, so che loro hanno sofferto particolarmente per questo lungo periodo di quarantena. Si sono un po’ impigriti, qualche giorno fa ho faticato a portarli fuori casa e passare tante ore al lago di Bracciano. Per questo è importante che ripartano anche le scuole calcio e attività come la nostra. Ormai non ci si può più nascondere: i biancocelesti sanno che stanno lottando per il titolo. Anzi, dal punto di vista psicologico la pausa può anche aiutarli».

SCUDETTO – «Prima dello stop nessuno, in casa Lazio, ha mai parlato apertamente di scudetto. Questo perché la squadra era partita con l’obiettivo di arrivare in Champions e vivendo alla giornata non ci si rendeva conto di quanto stesse accadendo. In questi mesi di sosta forzata c’è più tempo per ragionare. La squadra ora lo sa che ha 12 partite a disposizione per fare qualcosa di strepitoso. E si concentrerà su quello».