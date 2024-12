Ledesma su Lazio Inter: «Non è il momento di buttare tutto per una partita storta, si riparte dalla consapevolezza»

Ledesma, ai microfoni di Radiosei, ha spiegato come si può ripartire da una brutta sconfitta come quella maturata lunedì all’Olimpico

L’ex Lazio, Christian Ledesma, è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Queste le parole dell’ex capitano biancoceleste dopo la sconfitta contro l’Inter.

COME SI RIPARTE DOPO L’INTER – «Innanzitutto bisogna capire che è stata una serata strana, soprattutto per gli infortuni e la rosa corta in panchina. Non è il momento di buttare tutto per una partita storta, si riparte dalla consapevolezza che stiamo facendo una buona stagione, compresi i primi 35 minuti con l’Inter»