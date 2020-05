Lazio, Ledesma e la Coppa Italia del 2009: «Percorso bellissimo. Su Rocchi e Delio Rossi…»

Lazio, Cristian Ledesma, intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia ha ricordato le emozioni provate la notte del 13 maggio 2009

Esattamente 11 anni fa la Lazio vinceva la sua quinta Coppa Italia, battendo la Sampdoria ai calci di rigore. Cristian Ledesma, uno dei protagonisti di quella partita, è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia per ricordare le emozioni provate:

«Al di là della finale, è stato un percorso davvero bellissimo. Non c’era un risultato certo, la Sampdoria era una buona squadra. Sapevo che quella finale sarebbe stato il momento giusto per tornare a dare qualcosa di importante a questa maglia. Rocchi? Ho fatto il capitano per tutta la stagione ma durante i festeggiamenti ho preso la fascia e gliel’ho portata: il capitano era lui. Ha avuto un anno difficile, abbiamo alzato la coppa insieme. Delio Rossi? Ero dispiaciuto, perché si chiudevano tanti anni di lavoro. La Coppa Italia è stata una vittoria soprattutto sua. C’era un rapporto speciale con il mister, con dei piccoli consigli e delle chiacchierate mi ha fatto ambientare subito».