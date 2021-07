Ledesma, gioia dopo lo scudetto: «Questi colori sono la mia vita» -FOTO

Cristian Ledesma ha mostrato tutta la sua gioia dopo lo scudetto vinto con la Lazio Calcio a 8: le sue parole

La Lazio Calcio a 8 ha vinto lo scudetto superando in finale 2-0 la Roma in quello che è stato un derby a tutti gli effetti. Tra i protagonisti di questo trionfo c’è stato Cristian Ledesma, trascinatore della squadra. L’ex centrocampista ha mostrato tutta la sua gioia sui social.

«Questi colori. La mia vita», queste le parole scritte dall’italo-argentino. D’altronde il suo amore e il suo legame con i colori biancocelesti è un qualcosa di noto e di viscerale. E i tifosi laziali lo sanno molto bene.