Ledesma Lazio, l’ex giocatore biancoceleste riprende il proprio posto nell’organico della rosa: sarà allenatore dell’U17

Ledesma Lazio, l’ex vessillo del Club capitolino torna a prestare i suoi servigi alla società biancoceleste come allenatore dell’U17

Cristian Ledesma torna a far parte della famiglia Lazio, ma questa volta da allenatore dell’Under 17, segnando il suo debutto ufficiale in panchina con un appuntamento di grande prestigio: il derby contro la Roma. L’incontro, che si disputerà il 19 agosto a Rieti nell’ambito della Scopigno Cup, torneo giunto alla sua 33ª edizione e che vede coinvolte 12 squadre italiane e straniere, rappresenta un banco di prova importante per il tecnico biancoceleste al suo esordio stagionale.

Dopo dieci anni dall’addio al calcio giocato, Ledesma ritorna nel mondo del calcio con una carica emotiva forte, legato indissolubilmente alla maglia biancoceleste e ai suoi tifosi. Nel corso della sua carriera da giocatore, durata nove stagioni, ha collezionato ben 318 presenze con la Lazio, conquistando due Coppe Italia, una Supercoppa e regalando momenti indimenticabili ai tifosi, come il suo celebre sinistro all’incrocio durante il derby del 2006.

Il percorso da allenatore di Ledesma è iniziato con esperienze formative nelle giovanili di Frosinone e Ascoli, ma ora è pronto per la sua sfida più importante con la squadra Under 17 della sua squadra del cuore. La preparazione per la nuova stagione è partita lo scorso 28 luglio presso il centro sportivo della Borghesiana, con un gruppo che ha saputo rinforzarsi dopo un ottimo cammino nei playoff U-16, arricchito da nuovi innesti.

Accanto a lui ci sarà il vice allenatore Stefano Avincola, volto noto del vivaio biancoceleste, mentre la preparazione atletica sarà affidata a Alessio Cirulli. La presenza di figure così radicate nel mondo Lazio dà ancora più valore al progetto di crescita dei giovani talenti.

Il ritorno di Ledesma rappresenta un regalo prezioso per la società biancoceleste e un’opportunità imperdibile per le nuove leve, che potranno imparare da un ex capitano che conosce a fondo la storia, il valore e la passione che circondano questi colori. Sarà una stagione importante, sotto la guida di chi ha scritto pagine memorabili con la Lazio.