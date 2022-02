Ledesma: «La Lazio è in cerca di risposte, ci vuole calma e pazienza»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Christian Ledesma ha parlato a Pentasport di Radio Bruno, analizzando la sfida di questa sera. Le sue dichiarazioni riportate da Violanews.com.

LAZIO- «Ci vuole tanta pazienza e tempo. La squadra viene da 5 anni con lo stesso allenatore che ha un modo diverso di giocare. Per avere un nuovo ciclo ci vuole tempo. Può arrivare in Europa League, ma le squadre in lotta sono molteplici. Sarri? Non posso dire di non essere soddisfatto, servono tempo e giocatori adatti al suo gioco».

FIORENTINA-LAZIO – «E’ una sfida complicata per entrambe. La Fiorentina cercherà di continuare a far bene, mentre la Lazio è in cerca di risposte dopo le critiche sul mercato e sul gioco espresso dalla squadra».