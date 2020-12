Ledesma: «Quel gol del 10 dicembre alla Roma cambiò gli occhi dei tifosi»

Ledesma, ex giocatore biancoceleste, racconta il gol segnato nel derby alla Roma il 10 dicembre 2006. Le sue parole

Cristian Ledesma, ex giocatore biancoceleste, racconta il gol nel derby del 10 dicembre 2006. Le parole a Lazio Style Channel.

GOL ALLA ROMA DEL 10 DICEMBRE 2006 – «Sono testardo, sicuramente avrei conquistato ugualmente spazio. Però non sono ipocrita, quel gol semplificò tutto. Vivevamo un momento particolare, con i risultati che non arrivavano. Faticavamo a giocare da squadra, inoltre avevo appena preso il posto di un grande centrocampista come Liverani. Quel gol cambiò gli occhi dei tifosi per me, sicuramente non quelli che avevo io verso di loro, che sono sempre stati la nostra forza. Il destino ha voluto che il mio controllo allungasse la palla per tirare in porta».