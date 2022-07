Leclerc trionfa in Austria e Immobile esulta: «Eroico!» – FOTO

Charles Leclerc trionfa in Austria e Ciro Immobile esulta dal ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore – FOTO

Charles Leclerc trionfa in Austria e vince il Gran Premio al termine di una gara soffertissima e piena di ostacoli. Grande gioia per il ferrarista e anche per Ciro Immobile che dal ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore ha tifato per il pilota.

«Eroico, emozionante grande campione» ha scritto il capitano biancoceleste su Instagram.