Lecce-Venezia 2-1: veneti sconfitti grazie ad una doppietta di Palombi

Il Lecce ha battuto il Venezia grazie alla doppietta di un laziale

Lecce-Venezia 2-1, vittoria in rimonta per la squadra pugliese. I ragazzi allenati dall’ex Lazio Fabio Liverani sono riusciti a mettere in mostra un ‘ribaltone’ grazie alle reti di un giocatore prestato dalla società biancoceleste: Simone Palombi. L’attaccante di Tivoli ha messo la firma su questo match grazie ad una favolosa doppietta che ha permesso al suo Lecce di affondare il Venezia guidato dall’ex Inter Stefano Vecchi. Al 60′ Francesco Di Mariano ha portato in vantaggio i veneti, ma la gioia dei lagunari è durata davvero poco perchè 13 minuti dopo Palombi ha segnato la rete del pareggio. La vittoria è arrivata al 90’+1′ grazie ad un altro gol dell’ex Lazio. Si prospetta una stagione davvero piena di soddisfazioni per il bomber romano…