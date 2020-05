Lecce, Sticchi Damiani: «Riprendere per evitare il disastro finanziario»

Il Presidente Sticchi Damiani è tornato a parlare dell’urgente necessarietà di terminare il campionato per evitare disastri economici

Le parole del numero uno del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, sulla gravosa questione della ripresa:

«La Lega è compatta, vogliamo riprendere in sicurezza. L’unica soluzione per evitare un disastro finanziario e una serie di ricorsi è riprendere a giocare. Se ci sono le condizioni di temporeggiare e aspettare che da un punto di vista sanitario si possano aprire nuovi scenari, sarebbe giusto riprendere. Se lo scenario – dice a TMW – non dovesse migliorare con la riapertura la ripresa sarebbe complicata e comporterebbe una serie di problemi non di poco conto. Ho letto spesso di contrasti sulla ripresa. Non è il momento. Se il Governo ha utilizzato un atteggiamento prudente evidentemente non si è arrivati ad un punto sul protocollo sanitario. Questo deve essere uno stimolo per migliorare il protocollo e raggiungere un equilibrio».