Lecce, Sticchi Damiani furioso: «Subito danni gravi. Sono in imbarazzo»

Saverio Sticchi Damiani, presidente del lecce, ha parlato dopo il pareggio dei giallorossi contro il Monza: le dichiarazioni

Sticchi Damiani ha parlato a Dazn dopo Lecce-Monza.

PROTESTE – «Parlo io, l’allenatore sarebbe stato disponibile ma essendo che si tratta di due episodi in cui ci sono due falli di mano lampanti, il VAR deve aiutare e avremmo vinto. Essendo che due anni fa siamo retrocessi, sanzioniamo chi non rispetta gli arbitri, ma non ci sono spiegazioni per ora».

SECONDO RIGORE – «Per me è un danno grave, una partita stradominata che avremmo meritato di vincere e questo crea imbarazzo verso ai tifosi per il secondo episodio. Io ogni situazione ambigua cerco di giustificarla, ma non posso prendere in giro i miei ragazzi».