Lecce, Sticchi Damiani: «Da capire se pay-tv pagheranno la rata»

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha parlato della situazione con le pay-tv

Con le pay-tv chiamate a pagare la rata bimestrale alla Lega Serie A di 230 milioni di euro, il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha detto la sua sulla possibilità che ci siano mancati pagamenti:

«Quello è un momento importante, perché la Lega ritiene di avere un contratto che tutela adeguatamente la posizione delle società di Serie A anche in situazioni di forza maggiore come quella che stiamo tutti vivendo. E’ importante capire se le pay-tv provvederanno ad adempiere o meno. Nulla vieta che i vertici della Lega possano sedersi con le emittenti televisive per trovare una soluzione di buon senso. In ogni caso, anche nell’ipotesi di pagamento dell’ultima rata non è detto che non avvengano decurtazioni sugli anni successivi».