Lecce-Lazio, vicini al sold out: ecco cosa vogliono fare i salentini. Il comunicato. Ecco la decisione del club

L’U.S. Lecce comunica che, a seguito del sold out dei biglietti venduti per la gara di Campionato di serie A Tim Lecce-Lazio in programma domenica 20 agosto 2023 alle ore 20.45 allo Stadio Via del Mare, a partire dalle ore 16.00 di mercoledì 16 agosto p.v., saranno messi in vendita ulteriori 2.500 posti a ridotta visibilità. Questo il comunicato del club salentino per la gara di campionato.