Lecce-Lazio, discorso di Sarri alla squadra: «Facciamo così o le buschiamo». Il tecnico motiva i biancocelesti per la prima dell’anno nuovo

Come scrive Il Messaggero sabato sera Maurizio Sarri ha brindato con il suo staff all’Olgiata a un altro inizio, domenica mattina ha studiato da solo il Lecce davanti al suo maxi-schermo.

Ieri rieccolo cicca in bocca e immediato discorso al gruppo: «Il Lecce è forte, se non manteniamo alta la concentrazione le buschiamo. Dobbiamo andare lì umili e, per vincere, giocare da Lazio».