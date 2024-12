Lecce Lazio, Baroni ha sfatato il tabù: i biancocelesti non vincevano al Via del Mare da questa occasione

Lecce Lazio, i biancocelesti tornano a vincere in casa dei pugliesi dopo tredici anni. I precedenti

Negli ultimi anni il Via del Mare era stato inespugnabile per la Lazio, ma mister Baroni è riuscito anche in questa impresa vincendo con il risultato di 1-2. Infatti, nelle precedenti tre stagioni il risultato era stato sempre lo stesso: 2-1 per i padroni di casa e biancocelesti sconfitti.

L’ultima vittoria dei capitolini in casa del Lecce risaliva addirittura a tredici anni fa, quando il 10 dicembre 2011 finiva 2-3 in favore della squadra di Reja.