Lecce, Lapadula: «La partita con la Lazio grida ancora vendetta…»

Lecce, Lapadula è tornato a parlare del calcio di rigore annullato all’Olimpico, durante la gara contro la Lazio

Rimpianto Lapadula. Un calcio di rigore che ha fatto molto discutere, quello tirato durante l’ultimo Lazio–Lecce da Babacar, respinto da Strakosha, concretizzato dal giocatore su ribattuta, ma comunque annullato da Manganiello. Si è parlato di quella rete per settimane e, a quanto pare, ancora non è stato digerito: «Ho iniziato alla grande e in un periodo ho segnato ogni gara. Poi mi hanno annullato un gol all’Olimpico con la Lazio e l’incantesimo si è spezzato. Poi ci si è messo qualche acciacco», ha dichiarato durante una diretta Instagram.

Poi ha sottolineato: «Le due partite che gridano vendetta della nostra stagione sono quella con la Sampdoria e quella con la Lazio. Con i biancocelesti ci eravamo portati sul 2-2 con una grande prova. Senza la rete non convalidata non so se avremmo perso per 4-2, come invece è accaduto».