LECCE – Infermeria piena, difesa da brividi, ma con le big…

Il Lecce di Liverani si appresta ad affrontare la Lazio senza cambi in difesa e a centrocampo, ma al Via del Mare si sono già fermate Inter e Juventus

Sarà anche la peggior difesa del campionato con 70 gol subìti, avrà anche incassato 4 gol a partita nelle ultime sei gare coincise con altrettante sconfitte, ma il rendimento del Lecce contro le big del campionato mette paura alla Lazio, che all’andata i salentini fecero soffrire e non poco all’Olimpico.

Pareggio imposto alla prima e alla terza della classe, oltre che al Milan a San Siro, vittoria a Napoli contro i partenopei: quando i pugliesi devono difendere e giocare di rimessa e riescono a non subire gol nella prima parte della prima frazione sono arrivate diverse soddisfazioni importanti per Saponara e compagni. Che si schiereranno con una difesa a cinque, con Petriccione da play al posto dello squalificato Tachtsidis, con Mancosu e Falco che dovrebbero tornare titolari in attacco.