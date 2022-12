Lecce, Falcone: «Contro la Lazio come un derby. Sono di fede giallorossa!»

Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha parlato in conferenza stampa dopo l’amichevole contro il Varadzini

NUOVO CAMPIONATO – «Se dalla Lazio inizia un nuovo campionato? Sì. Anche perché questa pausa è stata lunga. Sarà un po’ strano per tutti. Inizia un nuovo campionato e dobbiamo farci trovare pronti per portare l’obiettivo a casa il prima possibile».

DERBY – «Sì. Lo sento come un derby. Sono cresciuto a Roma di fede giallorossa. E’ la prima volta che gioco contro la Lazio, lo sento come un derby. Ora che sono stato a casa, in questi giorni di Natale, mi hanno un po’ fatto delle battute la mia famiglia che resta romanista. Lo sento come un derby però cercherò di stare tranquillo come sempre e dare il mio contributo alla squadra».

LECCE – «Stiamo rimettendo un po’ di benzina nelle gambe. I miei compagni si stanno allenando duramente, da domani in poi inizieremo a preparare la partita con la Lazio, con le indicazioni del mister e prepararla tatticamente».