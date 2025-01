Least Squares: «L’Inidce di Liquidità è uno dei 3 parametri introdotti dalla Figc. Ecco cosa misura e la situazione della Lazio»

Least Squares fa il punto della situazione sull’indice di liquidità e sulla situazione della Lazio

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Least Squares ha fatto il punto intorno alla situazione della Lazio relativa all’Indice di Liquidità.

PAROLE– «L’Inidce di Liquidità, è uno dei 3 parametri introdotti dalla Figc nel 2015 (insieme all’indicatore di indebitamento, che corrisponde al rapporto tra redditi e ricavi; l’indicatore di costo del lavoro, che invece rapporta il costo della rosa ai ricavi), di questi solo l’IdL è quello vincolante. Nonostante se preso singolarmente sia quello meno adatto a descrivere la salute del club »

COSA MISURA- «È una misura della capacità di far fronte ai pagamenti dei successivi dodici mesi, senza ricorrere a indebitamento »

LAZIO– «Bisogna fare due considerazioni: intanto bisogna avere dei crediti a scadenza successiva al 30 settembre 2025, che possono essere scontati, allo stesso tempo però questo non si può fare sempre, perché poi quei crediti che si riscattano, non sarebbero a disposizione nel bilancio successivo; l’indebitamento con bond a lungo termine è una questione di gestione della società, la Lazio ha una politica di basso indebitamento, per Lotito i debiti finanziari sono la morte nera e non vuole rischiare »