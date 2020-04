Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 20 aprile

Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 20 Aprile: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

Prima pagina de il Corriere dello Sport che apre con un’intervista al patron della Fiorentina Rocco Commisso. In prima anche le parole del patron della FIGC Gabriele Gravina che lotta per far ripartire il campionato e il sistema calcio in generale.

Spazio anche per il “si” di Milan e Inter alla ripresa del campionato. Su Tuttosport invece si parla di mercato e dell’interesse della Juventus per Milik che potrebbe arrivare con la partenza di Bernardeschi.