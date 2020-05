Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 9 maggio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

Prime pagine di oggi che aprono con quello che è il piano del calcio per far ripartire la Serie A. Non solo sulle pagine de Il Corriere dello Sport Federico Chiesa si racconta in esclusiva.

Su Tuttosport invece si parla di mercato e dei possibili arrivi in casa Inter e Juventus: rispettivamente quello di Vidal e Pogba.