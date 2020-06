Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 6 giugno

Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 6 Giugno: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

Prime pagine di oggi che aprono con il “ribaltone” in Lega. È infatti passata la proposta del patron del Torino Cairo in base alla quale se ci dovesse essere lo stop definitivo al campionato nessuna retrocessione, che non sia definita da verdetto sul campo, e nessuna assegnazione dello scudetto. La decisione finale spetterà però alla Federazione.

Su Tuttosport invece prima pagina dedicata all’intervista esclusiva di De Ligt.