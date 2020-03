Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 31 marzo

Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 31 marzo: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

Prime pagine di oggi che riprendo la nota dell’Aic in merito alla quale c’è la disponibilità da parte dei giocatori di Serie A di tornare a giocare. Ovvio che la base da cui si parte è la sicurezza per prima cosa ma l’idea è quella di riprendere comunque il campionato e di portare a termine la stagione anche in estate.

Tuttosport apre invece con l’intervista al premier albanese Rama vicinissimo in questo periodo all’Italia con in mente anche la sua squadra del cuore che è la Juventus. Spazio anche per il testa a testa tra Cairo e Tare in merito alla ripresa o meno della stagione.